Apple поможет пользователям с iPhone-зависимостью - Bloomberg

В новой операционной системе Apple iOS 12 появится разработка компании, которая позволит пользователям бороться с зависимостью от устройств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, на следующей неделе компания выпустит обновление, в котором набор инструмент объединили под названием Digital Health. Он будет помогать пользователям Apple контролировать время, проведенное со своими устройствами и отдельными приложениями.
Отмечается, что такая инициатива последовала вслед за обвинениями в адресс Apple в том, что у владельцев iPhone возникает зависимость.
В компании хотят донести, что "iPhone - это не наркомания".
28 марта компания Apple представила новую модель планшета iPad, предназначенного для школьников и студентов.