Apple поможет пользователям с iPhone-зависимостью - Bloomberg

Apple Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Компания разработала программное обеспечение для контроля времени, проведенного с гаджетом

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В новой операционной системе Apple iOS 12 появится разработка компании, которая позволит пользователям бороться с зависимостью от устройств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Согласно сообщению, на следующей неделе компания выпустит обновление, в котором набор инструмент объединили под названием Digital Health. Он будет помогать пользователям Apple контролировать время, проведенное со своими устройствами и отдельными приложениями.

Отмечается, что такая инициатива последовала вслед за обвинениями в адресс Apple в том, что у владельцев iPhone возникает зависимость.

В компании хотят донести, что "iPhone - это не наркомания".

28 марта компания Apple представила новую модель планшета iPad, предназначенного для школьников и студентов.