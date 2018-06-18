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18.06.2018, 18:08

Археологи нашли на дне Днепра средневековую лодку: фото

Археологи нашли на дне Днепра средневековую лодку: фото - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

Судно, датированное ориентировочно XVI веком, гидроархеологическая экспедиция обнаружила на территории Хортицкого заповедника

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Гидроархеологическая экспедиция обнаружила на дне Днепра на территории Хортицкого заповедника лодку, датированную ориентировочно XVI веком. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

По его словам, древнее судно было найдено буквально в 100 метрах от места, где ранее была обнаружена другая лодка. Длина плавсредства – около 20 метров, ширина – до четырех.

"Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающимся изящным косым штевнем. Обшивка центральной части оказалась оторванной… Нос и корма сохранились лучше", - рассказал Кобалия.

Как отметил археолог, в лодке были найдены фрагменты посуды, гвозди и специфические корабельные скобы, указывающие на средневековое происхождение находки.

Фото: facebook.com/Kobaliia

"Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в XVII, а даже в XVI столетии", - рассказал Кобалия.

В то же время исследователь констатировал, что лодка уже стала жертвой грабителей; также внутри нее были найдены пивные бутылки и мусор.

По мнению Кобалия, "наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например сражения запорожцев с турками".

В апреле 2018 года в Германии археологи нашли сокровища эпохи датского короля Харальда I Синезубого, жившего в Х веке.

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Теги: археология, днепр, экспедиция, древняя лодка, хортица
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