Архиереи УПЦ МП об автокефалии: Церковь потеряет часть прав

Фото: news.church.ua

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В заявлении архиереев Украинской церкви Московского патриархата говорится, что изменение статуса церкви ограничит ее права и свободы

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Архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата на совещании приняли совместное заявление, в котором выступили против изменения статуса Украинской церкви. Совещание прошло 25 июля в Киево-Московской лавре.

Архиереи "высказали беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций".

В УПЦ МП считают, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии и ее переход в структуру Константинопольского патриархата, приведет к тому, что церковь "потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия".

Архиереи отметили, что тот статус, который сейчас есть у УПЦ, позволяет "совершать свою миссию".

"Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом", - говорится в заявлении архиереев церкви Московского патриархата.

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Ранее предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет говорил, что десять иерархов УПЦ Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.