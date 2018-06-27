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27.06.2018, 11:25

Архиереи УПЦ МП об автокефалии: Церковь потеряет часть прав

Архиереи УПЦ МП об автокефалии: Церковь потеряет часть прав - Фото
Фото: news.church.ua

В заявлении архиереев Украинской церкви Московского патриархата говорится, что изменение статуса церкви ограничит ее права и свободы

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Архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата на совещании приняли совместное заявление, в котором выступили против изменения статуса Украинской церкви. Совещание прошло 25 июля в Киево-Московской лавре. 

Архиереи "высказали беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций".

В УПЦ МП считают, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии и ее переход в структуру Константинопольского патриархата, приведет к тому, что церковь "потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия". 

Архиереи отметили, что тот статус, который сейчас есть у УПЦ, позволяет "совершать свою миссию". 

"Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом", - говорится в заявлении архиереев церкви Московского патриархата.

Читайте также: Будет ли в Украине единая поместная церковь без УПЦ МП

Ранее предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет говорил, что десять иерархов УПЦ Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.

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Теги: упц мп, автокефалия, московский патриархат
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