Авторы Ведьмака показали трейлер игры, анонсированной 5 лет назад

Фото: скриншот с видео

commenthover

Действие игры будет разворачиваться в городе Найс-Сити в Калифорнии, когда "мир находится на гране кризиса"

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Компания CD Projekt Red представила трейлер новой игры Cyberpunk 2077, о выходе которой было объявлено еще в 2013-м году. Об этом сообщает 3D News.

Отмечается, что дата релиза пока не известна.

Действие игры будет разворачиваться в городе Найс-Сити в Калифорнии, когда "мир находится на гране кризиса".

"Мегакорпорации управляют всеми сферами жизни из офисов своих могучих небоскребов. На улицах города правят наркоторговцы, контрабандисты и помешанные на технологиях банды. Декаданс, секс, поп-культура, нищета и недостижимая американская мечта смешались в атмосфере опасного города Найт-Сити", - отмечают авторы игры.

В ролике якобы спрятано послание для фанатов, которое должно дать ответы на некоторые вопросы. Дата релиза пока не сообщается.

8 июня вышел официальный трейлер мультфильма "Як приборкати дракона 3".