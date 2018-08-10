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10.08.2018, 07:58

Бегайте на здоровье: Супрун дала советы, как продлить жизнь

Бегайте на здоровье: Супрун дала советы, как продлить жизнь - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Минимальная полезная доза физической активности от пяти до десяти минут, отметила и.о. министра здравоохранения

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что регулярные пробежки продлевают жизнь на три года. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Исследователи, анализировали образ жизни более 55 тысяч человек в течение 15 лет и выяснили, что  регулярные пробежки продлевают жизнь на три года. Все благодаря тому, что бег дает кардионагрузку, которая так нужна для здоровья сердца", - отметила Супрун.

Она уточнила, что не обязательно пробегать длинные километры. "Минимальная полезная доза физической активности вас приятно удивит. Бегайте в течение 5-10 минут ежедневно в комфортном для вас темпе, и это уже сработает. Если можете - бегайте больше", - добавила чиновник.

По ее словам, у людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижался на 45%, а преждевременной смертности - на 30%.

"Физическая активность - таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса. В то же время, чем ниже уровень активности, тем выше риск смертности по любой причине. Именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей среди населения всего мира. Он занимает четвертое место после курения, диабета и высокого давления", - сказала Супрун.

Супрун рекомендует, как можно чаще добавлять в рацион питания овощи.

 

 

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Теги: Супрун Ульяна, бег, продолжительность жизни, пробежки
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