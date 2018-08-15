Бэйби-боксы: что с сентября будут давать при рождении ребенка

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В наборах для новорожденных будут пеленки, подгузники, одеяла и одежда - их бесплатно будут давать при выписке из роддома

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С 1 сентября этого года при рождении ребенка государство будет бесплатно давать специальный бэйби-бокс. Стоимость содержимого - до пяти тысяч гривень. В Министерстве социальной политики уточнили, что именно войдет в набор.

Один набор будут выдавать на одного ребенка матери, отцу, родственниками или патронажному воспитателю новорожденного ребенка.

В наборе будет 25 наименований:

- подгузники одноразовые для новорожденных, не меньше 94 штук

- влажные одноразовые салфетки для новорожденных, гипоаллергенные, не меньше 56 штук в упаковке

- ситцевая наволочка (80х95)

- фланелевая наволочка (90х110)

- муслиновая наволочка (70х70)

- многоразовая влагостойкая наволочка (60х80)

- шапочка хлопковая (одна размеров 0-3 месяца и еще одна размером 3-6 месяцев)

- боди с коротким и длинным рукавом

- штаны-ползунки с закрытыми носочками

- человечек с длинным рукавом и штанами

- носки на размер 0-3 месяца

- термометр для воды

- электронный термометр для тела с резиновым наконечником

- маникюрные детские ножницы с тупыми наконечниками

- прокладки для лактации, не меньше 60 штук

- теплое одеяло с хлопковым наполнителем (90х120)

- трикотажное плед-одеяло (60х80)

- матрац (42х70)

- полотенце махровое для купания (100х100)

- игрушка-погремушка развивающая

- ланолиновый крем

- жидкое мыло-шампунь детское (500 мл).

Весь набор будет упакован в коробку-колыбель из крепкого картона размером 43х70х27 см. Ее должны укрепить отдельными вставками.

Бэйби-бокс будут давать при выписке из роддома вместе с дополнительными информационными материалами по уходу за ребенком.

В апреле 2018 года Кабмин инициировал законопроект о предотвращении жестокого обращения с детьми, возникновения непосредственной угрозы их жизни или здоровью и преодолении этих явлений.