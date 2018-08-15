Бэйби-боксы: что с сентября будут давать при рождении ребенка

С 1 сентября этого года при рождении ребенка государство будет бесплатно давать специальный бэйби-бокс. Стоимость содержимого - до пяти тысяч гривень. В Министерстве социальной политики уточнили, что именно войдет в набор.
Один набор будут выдавать на одного ребенка матери, отцу, родственниками или патронажному воспитателю новорожденного ребенка.
В наборе будет 25 наименований:
- подгузники одноразовые для новорожденных, не меньше 94 штук
- влажные одноразовые салфетки для новорожденных, гипоаллергенные, не меньше 56 штук в упаковке
- ситцевая наволочка (80х95)
- фланелевая наволочка (90х110)
- муслиновая наволочка (70х70)
- многоразовая влагостойкая наволочка (60х80)
- шапочка хлопковая (одна размеров 0-3 месяца и еще одна размером 3-6 месяцев)
- боди с коротким и длинным рукавом
- штаны-ползунки с закрытыми носочками
- человечек с длинным рукавом и штанами
- носки на размер 0-3 месяца
- термометр для воды
- электронный термометр для тела с резиновым наконечником
- маникюрные детские ножницы с тупыми наконечниками
- прокладки для лактации, не меньше 60 штук
- теплое одеяло с хлопковым наполнителем (90х120)
- трикотажное плед-одеяло (60х80)
- матрац (42х70)
- полотенце махровое для купания (100х100)
- игрушка-погремушка развивающая
- ланолиновый крем
- жидкое мыло-шампунь детское (500 мл).
Весь набор будет упакован в коробку-колыбель из крепкого картона размером 43х70х27 см. Ее должны укрепить отдельными вставками.
Бэйби-бокс будут давать при выписке из роддома вместе с дополнительными информационными материалами по уходу за ребенком.
В апреле 2018 года Кабмин инициировал законопроект о предотвращении жестокого обращения с детьми, возникновения непосредственной угрозы их жизни или здоровью и преодолении этих явлений.