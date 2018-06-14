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14.06.2018, 06:42

"Бездуховные и тупые": в дневниках Эйнштейна нашли ксенофобию

"Бездуховные и тупые": в дневниках Эйнштейна нашли ксенофобию - Фото
Альберт Эйнштейн (фото - Getty Images)

В путевых заметках известного физика-теоретика, который посещал Ближний и Дальний Восток, читатели отметили его негативные мнения о некоторых нациях

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В личных записях о путешествиях Альберта Эйнштейна, которые недавно были выложены в открытый доступ, читатели обнаружили расистские и ксенофобские высказывания легендарного создателя теории относительности. Об этом рассказала служба Би-би-си.

Речь идет о дневнике, который написан с октября 1922 года по март 1923-го во время визита ученого в страны Востока, в частности, в Египет и Китай.

В египетском порту физика впечатлили "леванты любого оттенка, словно пришедшие из ада", а население Китая он называет "своеобразной стадоподобной нацией", где граждане "трудолюбивые, грязные" и "больше похожи на автоматы, чем на людей".

Также Эйнштейна настолько запутала внешность китайцев, что в дневнике есть запись о "почти полном отсутствии разницы между женщинами и мужчинами". Физик выразил сожаление тем, что в будущем жители Китая могут "вытеснить все другие расы". Детей этой нации Эйнштейн описал как "бездуховных и тупых".

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Как отмечает агентство, при этом после таких путешествий Эйнштейн спустя годы назвал расизм "болезнью белых людей", став защитником гражданских прав в США.

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Теги: история, расизм, альберт эйнштейн, китайцы, дневники
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