Боевики ввели новые запреты для медиков в Донбассе - ГУР

Фото: LIGA.net

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По данным украинской разведки, медперсоналу больниц ОРДЛО даны указания о запрете распространения данных о террористах

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Боевики ввели новые запреты для врачей и медперсонала во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, медицинскому персоналу больниц даны указания о запрете распространения сведений о пророссийских наемниках, находящихся на лечении. Боевикам также запретили общение с гражданскими пациентами, прежде всего об обстановке в районе ведения боевых действий и потерь личного состава.

По словам источников LIGA.net, так называемым бюджетникам, учителям и врачам в Луганске, запретили пользоваться оператором мобильной связи Vodafone Украина на рабочих местах.

Террористы запретили "бюджетникам" выезжать за пределы ОРДЛО и пересекать линию разграничения.

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