Более 300 детей в Британии остановили половое созревание

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С помощью препаратов половое созревание детей останавливают, чтобы у них было время выбрать, чем они хотят быть - мужчиной или женщиной

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В этом году уже более 300 детей-трансгендеров в Великобритании начали курс приема препаратов, которые блокируют половое созревание. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, это дает детям время, чтобы решить, "кем они хотят быть: мужчиной или женщиной".

"Я рада, что мне делают (эти инъекции - ред.), потому что теперь на моем лице не будут расти волосы. Я не хочу иметь бороду - я девочка", - заявляет 11-летний ребенок-трансгендер Джессика.

Отмечается, что в вопросах изменения пола несовершеннолетних в Великобритании специализируется только заведение Национальной системы здравоохранения "Тависток и Портман", которое имеет клиники в Лондоне и Лидсе. Детя

Также сказано, что за прошлый год количество несовершеннолетних, которые посетили клиники выросло на 25%, до 2 519 человек. Это около 50 пациентов в неделю.

У врачей нет объяснения роста числа таких детей, а также данных о влиянии на психику вследствие длительного применения.

Около 300 детей в год направляют в клинику, где им назначают терапию препаратами, блокирующими выработку гормонов: приостанавливается развитие груди, огрубение голоса и рост волос на теле.

Эта терапия, доступная для детей младше 16 лет с 2011 года.

Ранее сегодня, 4 июля, сообщалось, что в Великобритании по меньшей мере в 40 средних школах девочкам запретили носить юбки из-за прав трансгендеров.

27 июня Верховный суд Британии признал дискриминацию гетеросексуалов.