Более 8 млн украинцев выбрали семейного врача - Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/liga.net)

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И. о. министра здравоохранения отметила, внедрение медицинской реформы продолжается, несмотря на "атаки врагов изменений"

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По состоянию на сегодня, 12 июня, уже более 8 млн украинцев выбрали семейного врача. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Twitter.

"Работаем дальше, несмотря на атаки врагов изменений", - отметила Супрун.

В апреле 2018 года более 1 миллиона 600 тысяч пациентов выбрали своих врачей.

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Ранее и.о. министра здравоохранения опубликовала пошаговую инструкцию, как в рамках подключения к системе электронного здоровья происходят регистрация лица, уполномоченного на внесение данных в декларации с пациентами, и регистрация самого пациента.