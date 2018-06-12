Более 8 млн украинцев выбрали семейного врача - Супрун

По состоянию на сегодня, 12 июня, уже более 8 млн украинцев выбрали семейного врача. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Twitter.
"Работаем дальше, несмотря на атаки врагов изменений", - отметила Супрун.
В апреле 2018 года более 1 миллиона 600 тысяч пациентов выбрали своих врачей.
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Ранее и.о. министра здравоохранения опубликовала пошаговую инструкцию, как в рамках подключения к системе электронного здоровья происходят регистрация лица, уполномоченного на внесение данных в декларации с пациентами, и регистрация самого пациента.