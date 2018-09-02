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Боты:
02.09.2018, 12:53

Большое сжатие Вселенной не грозит - ученый

Большое сжатие Вселенной не грозит - ученый - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Шон М. Кэрролл объяснил суть самой общепринятой модели развития Вселенной

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Большое сжатие Вселенной не грозит. Об этом заявил  один из ведущих космологов современности Шон М. Кэрролл, сообщает Naked Science.

В 1998 году два независимых проекта — Supernova Cosmology Project и High-ZSupernova Search Team — обнаружили, что Вселенная не только расширяется, как еще в конце 1920-х годов показал Эдвин Хаббл, но и ускоряется.

"Речь идет о космологической постоянной, о вакуумной энергии — идее, высказанной еще Эйнштейном. Согласно ей, в самом пустом пространстве таится энергия. Она расталкивает пространство, ускоряет галактики, удаляющиеся от нас", - сказал профессор-исследователь физики из Калифорнийского технического института доктор Кэрролл.

По его словам, вакуумная энергия любопытна тем, что она не меняется. "Не разбавляется в процессе расширения Вселенной", - уточнил он.

Он добавил, что в отличие от всех известных видов материи и излучения, количество которых на какую-либо область пространства уменьшается с его увеличением, вакуумная энергия остается одинаковой на каждый кубический сантиметр, независимо от степени расширения пространства.

Другими словами, чем больше получаем пространства, тем больше получаем энергии вакуума.

Доктор Кэрролл утверждает, что если эта тенденция не изменится в будущем, то Вселенная будет вечно растягиваться и расширяться. Согласно нынешним моделям, построенным по последним космологическим данным, пространство не коллапсирует обратно в сингулярность — Большое сжатие — именно из-за космологической постоянной.

По словам профессора, все объекты в космосе отдалятся друг от друга настолько, что Вселенная, по сути, станет пустым пространством.

"Это самая простая интерпретация того, что мы знаем о Вселенной и ее судьбе. Могут произойти разные вещи. Темная энергия может испытать фазовый переход и исчезнуть, и тогда в пустом пространстве может появиться нулевая или негативная энергия — и все способно коллапсировать", - отметил Кэрролл.

Астрономы провели самые точные на сегодняшний день замеры скорости расширения Вселенной, использовав данные с телескопов Gaia и Hubble.

 

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Теги: исследование, вселенная, Шон М. Кэрроллв, сжатие
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