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Боты:
19.06.2018, 08:48

Boston Dynamics вывели робособаку на прогулку в Ганновере: видео

Boston Dynamics вывели робособаку на прогулку в Ганновере: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Блестяще-черный Spot Mini не лаял, не кусался, и на прохожих не бросался

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Специалисты американо-японской технологической компании Boston Dynamics показали, как один из их роботов - "собака" Spot Mini - трусит по оживленной улице в Ганновере и позирует доставшим мобильные телефоны зевакам. Соответствующее видео робототехники выложили у себя в медиаблоге Instagram.

"Что выберете: черный Мерседес или новенького Sport Mini black edition?" - спрашивают в подписи к видео создатели робота.

Ранее в компании показали, как "робособаки" сбегают со склада или открывают друг другу двери

Смотрите также: Робособака Boston Dynamics рыщет по офису и лестнице: видео

С 2019 года Boston Dynamics собираются продавать некоторые "коммерческие" вариации Spot Mini. Одного из них уже приобрел богатейший человек мира Джефф Безос.

Видео: BostonDynamics

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Теги: наука, технологии, видео, робот, boston dynamics, робототехника, spot mini
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