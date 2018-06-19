Boston Dynamics вывели робособаку на прогулку в Ганновере: видео

Специалисты американо-японской технологической компании Boston Dynamics показали, как один из их роботов - "собака" Spot Mini - трусит по оживленной улице в Ганновере и позирует доставшим мобильные телефоны зевакам. Соответствующее видео робототехники выложили у себя в медиаблоге Instagram.
"Что выберете: черный Мерседес или новенького Sport Mini black edition?" - спрашивают в подписи к видео создатели робота.
Ранее в компании показали, как "робособаки" сбегают со склада или открывают друг другу двери
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С 2019 года Boston Dynamics собираются продавать некоторые "коммерческие" вариации Spot Mini. Одного из них уже приобрел богатейший человек мира Джефф Безос.
Видео: BostonDynamics