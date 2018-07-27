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27.07.2018, 21:27

Британские специалисты призвали на месяц отказаться от соцсетей

Британские специалисты призвали на месяц отказаться от соцсетей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Королевское общество общественного здоровья считает самыми опасными для психики Snapchat и Instagram

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Королевское общество общественного здоровья (RSPH) инициировало "Сентябрь без соцсетей". Пользователей Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat призывают на месяц прекратить или ограничить свое взаимодействие с соцсетями. Об этом сообщает ВВС.

Специалисты RSPH убеждены, что отказ от соцсетей может положительно повлиять на сон, отношения и общее состояние здоровья, в частности - психическое.

Ширли Крамер из RSPH говорит, что у соцсетей есть "огромный потенциал положительно влиять на психологическое и общее состояние здоровья", поскольку они помогают поддерживать связи с другими людьми. Однако многим молодым людям их влияние может навредить.

В отчете организации говорится, что социальные сети могут вызвать проблемы с психикой. Самими опасными в этом отношении специалисты назвали Snapchat и Instagram.

RSPH дает несколько советов, чтобы уменьшить зависимость от соцсетей:

- делайте перерыв от соцсетей во время любых мероприятий или встреч;

- не используйте сети после 18:00;

- не проверяйте собственные аккаунты в соцсетях во время учебы или работы;

- избегайте соцсетей в спальне.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в 11-й выпуск Международной классификации болезней (МКБ) "игровое расстройство (Gaming Disorder)".

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Теги: facebook, соцсети, instagram, зависимость, RSPH
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