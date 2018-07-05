Будьте осторожны: появились новые схемы ограбления автомобилистов

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Водители в сети делятся информацией об инцидентах, где стали, или могли стать жертвами дорожных аферистов

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Автомобилистов в Украине предупредили о новых преступных схемах, с помощью которых злоумышленники ограбят машины. Об этом сообщает Autonews.ua.

Согласно сообщению, чаще всего мошенники орудуют возле супермаркетов или ночью на заправочных станциях. Злоумышленники дожидаются пока владелец отойдет от машины, чтобы слегка надрезать покрышку и потом преследуют жертву, чтобы ограбить.

В социальной сети пострадавшие водители стали сообщать о проколотых колесах в Киеве, Ивано-Франковске, а также на трассе Львов-Стрый.

Так, например, Игорь Петровский в свое Facebook рассказал, что колесо в автомобиле теперь не режут, а слегка "надрезают" и едут за автьомобилем до первого поворота, "где при нагрузке 100% случится беда со вздутым колесом".

Фото: Facebook/Игорь Петровский

Он отметил, что "два крепких парня в дорогой машине вам поморгают фарами о проблеме и будут предлагать свою помощь". Петровский уточнил, что их целью в этот момент является сумка невнимательного водителя, который выйдя из авто не закроет его.

"Но "помощники" очень быстро уедут, если вы выйдете с барсеткой на плечах и запрете свое авто. Будьте осторожны", - предупредил водитель .