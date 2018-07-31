Чернокожий фотограф впервые снял обложку для Vogue - СМИ

Тайлер Митчел (фото - Instagram/Tyler Mitchell)

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Сентябрьский номер журнала выйдет с Бейонсе на обложке

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Тайлер Митчелл, 23-летний художник из Атланты, станет первым чернокожим фотографом, снимающим обложку для Vogue за 126-летнюю историю журнала. Об этом пишет HuffPost.

Согласно сообщению, сентябрьский номер журнала выйдет с R’n’B-исполнительницей Бейонсе на обложке. Певица пригласила для участия в съемке своего фотографа.

Отмечается, что глава Vogue Анна Винтур предоставила ей право полного креативного контроля над работой.

Журнал будет выпущен 14 августа этого года. Этот номер станет последним, выпущенным под руководством Винтур.

Фото: Vogue

1 апреля сообщалось, что для обложки майского выпуска британского издания модного журнала Vogue впервые снялась на девушка в хиджабе.