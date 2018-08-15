Четкие границы между работой и личной жизнью: советы психологов

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Специалисты отметили, что к повышенному уровню стресса и чувству тревоги приводила работа именно в нерабочие часы

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Привычка просматривать электронную почту в нерабочее время вредит не только здоровью, но и негативно сказывается на отношениях с партнером. Об этом сообщает Independent.

В исследовании, которое провели по заказу компании Virginia Tech, приняли участие 297 сотрудников университетов.

Результат его показал, что при проверке рабочей почты у респондентов ухудшалось ментальное и физическое здоровье: появлялась чувство тревоги.

Они сначала не связывали это с просмотром почты в нерабочее время.

Авторы исследования смогли установить, что к повышенному уровню стресса и чувству тревоги приводила работа именно в нерабочие часы.

При этом уровень стресса из-за стирания границ между работой и личной жизнью также повышался у всех членов семьи, партнера и детей.

"Работа в нерабочее время вызывает чувство беспокойства, подавленность и ставит под угрозу личную жизнь. Наше исследование показало, что, стирая границы рабочего и нерабочего времени, вы ставите под угрозу свое здоровье и благополучие своей семьи", - сказал соавтор исследования Уильям Беккер.

Специалисты советуют установить четкие границы между работой и личной жизнью, и отказаться от работы в нерабочее время, чтобы посвятить себя семье, избежать конфликтов, поскольку, оставляя время для родных, улучшается уровень удовлетворенности отношениями.

С 16 июля 2018 года въезд в туристическую зону отдыха "Тоннель любви" около поселка Клевань в Ровенской области стал платным.