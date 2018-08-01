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01.08.2018, 09:33

Cиноптики предупредили о граде и шквалах: погода, карты

Cиноптики предупредили о граде и шквалах: погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится сегодня на западе

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По данным Укргидрометцентра, днем 1 августа в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"На остальной территории существенные осадки - вряд ли, будет очень тепло или жарко.Температура воздуха в течение дня составит + 27, + 33 градуса", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Киеве август начнется солнечной погодой.  

Завтра, 2 августа, на западе и востоке ожидаются дожди, воздух прогреется до +27, 28 градусов, на севере +28 градусов, юге +31 градус, в центре +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В ближайшие дни в Киеве - сухо, дожди вероятны в субботу, 4 августа.

25 июля 2018 года в Киеве прошел ураган, в результате которого были повалены деревья, оборваны электропровода.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди: карты погоды

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Теги: погода в Украине, шквалы, Наталья Диденко, грозы, град
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