Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.07.2018, 09:11

Cиноптики предупреждают о грозах и шквалах: карты погоды

Cиноптики предупреждают о грозах и шквалах: карты погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня дожди накроют всю территорию страны, местами возможны шквалы и град

Реклама
Реклама

Сегодня, 11  июля, по всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ходят грозы и даже возможен шквал и град. Внимательно, осторожно, голова болит, возможно, как раз поэтому", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе будет +27 градусов, востоке +32 градусов, севере +28 градусов, юге +35 градусов. В Киеве воздух прогреется до +28 градусов.

Завтра, 12 июля, дожди прогнозируются на западе, севере и центре. На западе будет +26 градусов, востоке и юге +34 градусов, севере + 28 градусов, в центре +29 градусов.

 Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

Читайте также: Погода в Украине: что происходит и когда будет тепло

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: шквалы, дождь, град
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Синоптики предупреждают киевлян о шквалах и граде
Киев Синоптики предупреждают киевлян о шквалах и граде
В Украину идет жара: карты погоды
Общество В Украину идет жара: карты погоды
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 