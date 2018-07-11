Cиноптики предупреждают о грозах и шквалах: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Сегодня дожди накроют всю территорию страны, местами возможны шквалы и град

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Сегодня, 11 июля, по всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ходят грозы и даже возможен шквал и град. Внимательно, осторожно, голова болит, возможно, как раз поэтому", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе будет +27 градусов, востоке +32 градусов, севере +28 градусов, юге +35 градусов. В Киеве воздух прогреется до +28 градусов.

Завтра, 12 июля, дожди прогнозируются на западе, севере и центре. На западе будет +26 градусов, востоке и юге +34 градусов, севере + 28 градусов, в центре +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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