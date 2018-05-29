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29.05.2018, 09:10

Cиноптики предупреждают о жаре и сильном ветре: карты

Cиноптики предупреждают о жаре и сильном ветре: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца недели будет жаркая погода, с 1 июня - похолодает на несколько градусов

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В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода.Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе будет до +27 градусов, на востоке до +24 градусов, на севере до +27 градусов, на юге до +29 градусов. В Киеве до +28 градусов.

"Дождей мало, небольшие осадки вероятны в Винницкой и Житомирской областях, возможно, коснутся запада Одесской области. Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она уточнила, что в Киеве будет сухо  +27 градусов. Синоптик добавила, что в течение недели прогнозируется жара, а с 1 июня, пройдут дожди.

Завтра, 30 мая, на западе и юге будет до + 27 градусов, на востоке до +26 градусов, на севере до +25 градусов, в центре до +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"С пятницы увеличение дождей и понижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье иногда ожидается ниже 20 градусов", - сказала Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги: Наталья Диденко, погода, жара, похолодание
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