Cиноптики предупреждают о похолодании: карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

По прогнозам Укргидрометцентра, осадки ожидаются 6 июня на востоке и юге, 7 июня - на западе

Реклама

Реклама

В ночь с 6 на 7 июня похолодает по всей территории страны. Об этом у себя в Facebook cooбщила синоптик Наталья Диденко.

"По прогнозу, вскоре, в ночь на 7 июня температура воздуха упадет низко, до +7, +12 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, такой холодной будет только одна ночь, потом снова потеплеет.

6 июня на западе ожидается +21, +23 градусов, востоке +22, +24 градусов, севере +19, +21 градусов, юге +25, +27 градусов.

В Киеве будет без осадков и до +25 градусов.

7 июня на западе пройдут дожди, температура воздуха ночью + 13 градусов, днем +25 градусов, востоке ночью +9 градусов, днем +24 градусов, на севере ночью +7 градусов, днем +19 градусов, юге ночью +12 градусов, днем +23 градусов.

В Киеве ночью будет +10 градусов, днем +23 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.