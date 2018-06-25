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25.06.2018, 08:51

Дефицит бензина в Донецке: что говорят жители

Дефицит бензина в Донецке: что говорят жители - Фото
Фото: соцсети

Источники в трех захваченных гибридными войсками РФ городах Донбасса рассказали о ситуации с бензином

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Во временно оккупированном Донецке в связи дефицитом бензина выросли цены на топливо. Об этом LIGA.net сегодня сообщили местные жители.

"Сказать, что его совсем нет, будет неправильно. Бензин появился, точечно, на отдельных АЗС, поэтому нужно знать места. Транспортного коллапса пока не чувствуется, поскольку маршрутки в основном на газу ездят", - отметил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, большинство водителей заправляется по талонам, однако стоимость бензина А-95 возросла с 51 руб до 59 руб (около 30 грн, - ред.) за один литр в течение последней недели.

В захваченном гибридными войсками РФ Енакиево бензин А-95 стоит 60 руб. "Есть два места, где его можно купить в городе, но нужно постараться, желательно залить полный бак с утра", - уточнил водитель Владимир

В Луганске дефицит бензин не ощущается, однако, как отмечают собеседники LIGA.netесть проблемы с его качеством.

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"На заправках бензин – муляка, стараемся заправляться у частников, которые везут топливо из РФ, там на 3-4 рубля дороже", - рассказал луганчанин Сергей.

Стоимость бензина в Луганске А-92 – 53 руб, А-95, дизтопливо - 56 руб.

3 июня 2018 года сообщалось, что с 27 мая 2018 года в Донецке пропал бензин.

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Теги: Луганск, Донецк, енакиево
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