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15.06.2018, 06:13

Депутат Европарламента Хармс прилетела в Киев на Kyiv Pride

Депутат Европарламента Хармс прилетела в Киев на Kyiv Pride - Фото
Ребекка Хармс (фото - flickr.com/photos/rebecca_harms)

Политик встретится накануне парада, который намечен на воскресенье, с его организаторами и обсудит детали, в том числе по обеспечению порядка

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Депутат Европарламента, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс в очередной раз отправится в Киев, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество. Визит состоится 14-17 июня, передает Укринформ.

«Я вылетаю в Киев, где приму участие в ряде мероприятий, в том числе в Kyiv Pride 2", - сказала Хармс, уточнив, что это будет уже третье ее участие.

Политик встретится накануне парада, который намечен на воскресенье, с его организаторами и обсудит детали, в том числе по обеспечению порядка.

Вопросы прав человека, прав меньшинств, обеспечения равенства и избежания дискриминации Хармс обсудит также с представителями Национального демократического института и Посольства Канады в Украине.

Накануне Хармс и еще более 30 евродепутатов обратились с открытым письмом к властям Украины с призывом поддержать прайд и в целом принять законодательные меры для гарантирования прав ЛГБТ-сообщества.

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В письме они отмечают, что два проведенных уже киевских прайда продемонстрировали приверженность страны праву на мирные собрания и призывают украинскую власть завершить работу по обеспечению равного доступа к основным правам для представителей сексуальных меньшинств в Украине.

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Депутаты сожалеют, что «законодательный прогресс затормозился», что в прошлом году были отмечены многочисленные случаи разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти к ЛГБТ, что Украина остается на одном из последних мест в Европе в рейтинге стран, где законы не защищают меньшинства ЛГБТ. Рекомендации гражданского общества Министерству здравоохранения по улучшению доступа к охране здоровья этой группы населения не были приняты. Сейчас публичные мероприятия ЛГБТ по всей стране подвергаются атакам, говорится в письме.

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Теги: ребекка хармс, лгбт, лгбт-марш, киевпрайд, Kyiv Pride
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