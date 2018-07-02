Джон Малкович: Украина - белое пятно, в Голливуде не знают о ней

Джон Малкович (скриншот видео)

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Голливудский актер рассказал, что в США вообще почти не знают об Украине и войне - в головах только Трамп и российский сговор

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В Голливуде и в целом в США не слишком много знают об Украине и войне в ней, сказал голливудский актер Джон Малкович в интервью ТСН.

"На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, как будто ее кто-то стер из карты. В мозгах голливудского сообщества - Трамп и российский сговор. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить", - рассказал Малкович.

Актер считает, что информационная стена - это не только проблема Украины, а системная проблема реальности.

"Потому что миллиард - да где там! - даже два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, а и возможность самим загружать в сеть, в сознание общества, разную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат - за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полный ноль", - говорит Малкович.

Актер сказал, что поддержал бы кинопроект о войне в Украине, но отмечает, что это очень непростое дело.

Вчера, 1 июля, Джон Малкович выступил в Киеве на Софийской площади в рамках большого концерта.