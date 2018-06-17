Евродепутат: Марш равенства получил поддержку государства

Ребекка Хармс (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Депутат Европарламента Ребекка Хармс высоко оценила работу украинских правоохранителей во время Марша равенства в Киеве

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Депутат Европарламента Ребекка Хармс считает, что Марш равенства в Киеве получил полную поддержку государственных институций. Она высоко оценила работу украинских правоохранительных органов на марше, пишет УП.

"Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институций. киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", - отметила она.

По ее словам, марш прошел под эгидой плюрализма и равенства прав.

Также Хармс написала у себя в Twitter, что президент Петр Порошенко намерен представить законопроект о правах ЛГБТ, который соответствует законодательству ЕС.

Представители Нацполиции сообщили, что марш в целом прошел спокойно. Большую часть противников мероприятия, задержанных до его начала, уже отпустили.