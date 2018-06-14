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14.06.2018, 15:24

Филарет назвал футбольных фанатов "духовно пораженными людьми"

Филарет назвал футбольных фанатов "духовно пораженными людьми" - Фото
Святейший Патриарх Филарет Фото: LIGA.net

При этом патриарх считает, что сами по себе соревнования не являются чем-то плохим, главное, чтобы они не приводили к психическим расстройствам

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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет назвал фанатов футбола "духовно пораженными людьми". Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Журналист поинтересовался впечатлениями предстоятеля о проведении финала Лиги чемпионов в Киеве.

"Церковь смотрит на это, как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты - это духовно пораженные люди", - сказал Филарет.

Патриарх описал свое восприятие футбольного фаната.

"Вы посмотрите на него. Он вышел, кричит, Бог знает что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства - греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств", - отметил Филарет.

При этом он считает, что сами по себе спортивные соревнования не являются чем-то плохим, главное, чтобы они не приводили к психическим расстройствам.

"Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте - это соревноваться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводит к душевному расстройству, то это уже зло. И это мы не благословляем", - сказал патриарх.

При этом Филарет отметил, что сам он футбол не смотрит.

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Теги: спорт, футбол, филарет, фанаты, грех
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