Филарет: Неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали РПЦ

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По мнению предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви

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Если в Украине будет Единая поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Украинской правде.

"Это неестественно и незаконно. Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви", - подчеркнул Филарет.

При этом он добавил, что третья (Святогорская, - ред.) лавра – "это лавра Януковича". "Она лаврой никогда не была", - отметил патриарх Филарет.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата рассказал, что 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса на автокефалию Украинской церкви.

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22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.