Фильм "Убийство Павла" получил престижную европейскую награду

Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

Награждение проходило в Италии

Фильм "Убийство Павла" получил одну из самых престижных европейских наград - DIG Award 2018. Об этом у себя в Facebook cообщила одна из авторов фильма, журналист Слидство.инфо Анна Бабинець.

По ее словам, фильм-расследование совместного производства Слидство.инфо и Organized Crime and Corruption Reporting Project был признан лучшим, в частности, за фильм Al Jazeera и других всемирно известных медиа.

"На самом деле именно работа над "Убийством Павла" вдохновила нас изменить формат расследований, которые мы делаем, с еженедельных сюжетов на большие, глубокие фильмы, которые мы, конечно, выпускаем теперь реже", - сказала журналист.

Она добавила, что одна из авторов фильма Елена Логинова в Италии получила награду.

Совместный проект каналов UΛ:Перший и Hromadske.ua Слидство.инфо разделил с газетой The New York Times одну из самых престижных наград в журналистике расследований Investigative Reporters and Editors (IRE).

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.