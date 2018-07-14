Французский фермер 4 года прятал череп пиренейского мастодонта

Фото: Musee D'histoire Naturelle De Toulouse

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Далекие предки слонов жили на Земле примерно 11-13 млн лет назад

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В 2014 году фермер, который живет недалеко от Тулузы, обнаружил на своей территории хорошо сохранившийся череп древнего животного, но решил его скрыть, поскольку не хотел привлекать к себе внимания. Об этом сообщает ScienceAlert.

В конце концов, не зная, что делать с находкой, фермер все-таки связался с Тулузским музеем, специалисты которого определили, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту.

Далекие предки слонов жили на Земле примерно 11-13 млн лет назад. Они обладали двумя клыками, которые выходили из нижней челюсти, в дополнение к бивням, которые располагались на верхней. Предполагается, что нижние клыки животные использовали для того, чтобы рыть ими почву.

Найденные останки стали первым полным черепом этого вида, ранее исследователям удавалось обнаружить только несколько зубов.

12 июля сообщалось, что в Аргентине ученые обнаружили ранее неизвестный вид динозавров-гигантов, ставящий под сомнение дату появления первых крупных существ на планете. Длина обнаруженного динозавра составляет 10 метров, а вес — около 80 тонн.