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Боты:
02.09.2018, 13:38

Гаджеты и места для игр: Супрун рассказала, что изменится в школе

Гаджеты и места для игр: Супрун рассказала, что изменится в школе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения отметила, что для первоклашек и учеников второго класса домашние задания не рекомендуются

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С нового учебного года для школьников сокращается продолжительность выполнения домашних заданий. Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, впервые за 17 лет разработан новый "Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования".

"Родители могут вздохнуть с облегчением - сокращается продолжительность выполнения домашних заданий. А для первоклашек и учеников второго класса домашние задания вообще не рекомендуются. Продолжительность выполнения домашних заданий не рекомендуется более одного часа в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах", - отметила Супрун.

Она уточнила, что в учебном процессе можно будет использовать современные гаджеты - электронные книги, ноутбуки, а в классах- интерактивные доски.

"Организовать пространство школы смогут самостоятельно - предлагаем отменить нормативы расстояния между партами, а в 1-4 классах рекомендуем обустраивать в учебных помещениях места для отдыха и игр", - сказала Супрун.

Чиновник добавила, что есть также современные рекомендации по здоровому питанию учеников. "Ежедневное меню школ должно включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда составлять около 30% от суточной потребности в энергии», - отметила Супрун.

Новый санитарный регламент находится на общественном обсуждении.

В Украине сорваны сроки печати учебников - из-за этого уволят сотрудников Института модернизации содержания образования, который отвечает за процесс, а саму структуру реорганизуют.

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Теги: Супрун Уляна, минздрав, школа
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