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12.06.2018, 11:13

В Луганской области вдвое сократят количество блокпостов

В Луганской области вдвое сократят количество блокпостов - Фото
Город Счастье в Луганской области (фото - LIGA.net)

Глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз поручил разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов

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По решению командования операции объединенных сил предусмотрено сокращение количества блокпостов на территории Луганской области с 15 до восьми. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз у себя в Facebook.

По его словам, на двух стационарных блокпостах Лисичанск-Бахмут и Кременная-Лиман ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещения, а также асфальтирование.

4 мая 2018 года командующий ООС Сергей Наев заявил, что блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил станет меньше.

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Теги: Донбасс, Юрий Гарбуз, блокпост
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