В Луганской области вдвое сократят количество блокпостов

По решению командования операции объединенных сил предусмотрено сокращение количества блокпостов на территории Луганской области с 15 до восьми. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз у себя в Facebook.
По его словам, на двух стационарных блокпостах Лисичанск-Бахмут и Кременная-Лиман ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещения, а также асфальтирование.
4 мая 2018 года командующий ООС Сергей Наев заявил, что блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил станет меньше.