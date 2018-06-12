В Луганской области вдвое сократят количество блокпостов

Город Счастье в Луганской области (фото - LIGA.net)

commenthover

Глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз поручил разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов

Реклама

Реклама

По решению командования операции объединенных сил предусмотрено сокращение количества блокпостов на территории Луганской области с 15 до восьми. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз у себя в Facebook.

По его словам, на двух стационарных блокпостах Лисичанск-Бахмут и Кременная-Лиман ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещения, а также асфальтирование.

4 мая 2018 года командующий ООС Сергей Наев заявил, что блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил станет меньше.