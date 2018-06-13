Геращенко: МинВОТ начал выплаты освобожденным заложникам

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В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий отказались комментировать это по телефону

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц начало выплаты государственной помощи освобожденным в декабре 2017 года украинским заложникам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"МинВОТ начал единовременные выплаты освобожденным в декабре заложникам. Наконец", - написал Геращенко.

В пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий корреспонденту LIGA.net отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию по телефону и предложили отправить письменный запрос.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что правительство выделит по 100 тыс грн освобожденным заложникам, однако список тех, кто может претендовать на такую финансовую помощь, будет согласован с СБУ.