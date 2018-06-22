Геращенко: Случай с блокировкой пенсии Козловскому вопиющий

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе подчеркнула, что президент возмущен ситуацией с блокировкой пенсии ученому

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Случай с прекращением выплаты пенсии освобожденному украинскому заложнику Игорю Козловскому "просто вопиющий". Об этом у себя в Facebook сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, она сегодня по телефону общалась с президентом Петром Порошенко относительно ситуации с заблокированной пенсии Козловскому.

"Президент возмущен этой ситуацией. Я тоже, как и все нормальные люди. Да, верификация нужна, но, может, стоит ее усовершенствовать, сделать менее унизительной? А случай с Игорем Анатольевичем, с которым мы вместе ездили в Лондон рассказывать о незаконно удерживаемых (именно пересечение им границы стал основанием для проверки верификации, - ред.) - просто вопиющий", - подчеркнула Геращенко.

Она уточнила, что премьер Владимир Гройсман пообещал разобраться с этим конкретным случаем.

"Я уверена, что вопрос восстановления пенсии Козловскому решится в ближайшие дни. При этом осознаю необходимость верификации и проверки пенсионеров-переселенцев, чтобы не было злоупотреблений. И также четко отстаиваю позицию, что вся ответственность за невозможность выплаты пенсий на оккупированных территориях лежит исключительно на РФ - стране – агрессоре", - подчеркнула Геращенко.

22 июня 2018 года сообщалось, что Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсию освобожденному из плена боевиков террористической организации ДНР Козловскому.