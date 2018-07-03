Глухой щенок больше суток провел в 15-метровой яме - видео

В США спасли глухого щенка, который упал в 15-метровую узкую яму. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Согласно сообщению, инцидент произошел неподалеку от города Хантсвилл штата Алабама.
Семинедельный глухой щенок по кличке Ириска (Toffee) провел в ущелье около 30 часов, пока длилась спасательная операция. В ней приняли участие пожарные, сантехники и специализирующиеся на спасении людей из пещер службы.
Отмечается, что яма была слишком узкая для того, чтобы туда пролез человек. Более суток спасатели спускали сети, ловушки и еду для щенка.
За спасением животного следили многие национальные и местные американские телеканалы и радиостанции. В итоге Ириску удалось достать.
"Это чудо!" -заявила хозяйка собаки Карен Смит, которая взяла щенка из приюта.
Онлайн трансляцию спасения Ириски вели в Facebook.
Видео: WHNT News 19
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