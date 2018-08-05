Google Maps запустил новую функцию при распространении геолокации

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Данные об уровне заряда могут оказаться полезными в экстренных ситуациях

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Приложение Google Maps запустило новую функцию, когда при распространении геолокации предоставляется информация о заряде батареи смартфона. Об этом сообщает The Verge.

Издание отмечает, что данные об уровне заряда могут оказаться полезными в экстренных ситуациях. Люди, которые получат ссылку с местоположением пользователя и уровнем заряда смартфона, будут знать, по какой причине человек, вероятно, перестал выходить на связь.

Компания Google начала тестирование этой функции еще в феврале в веб-версии сервиса.

Пользователь Reddit рассматривал панораму Рима на Google Street View и обнаружил на ней недовольную кошку, которая смотрела прямо в камеру, производившую съемку.