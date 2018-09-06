"Горели дома": боевики обстреляли Красногоровку - фото

Фото:facebook.com/pressjfo.news

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В результате обстрела пострадавших нет

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Украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрел боевиками жилого сектора Красногоровки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

5 сентября террористы обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор города.

"От попаданий в дом начался пожар. Огонь охватил и соседние постройки. В результате одно помещение сгорело полностью, еще одно сильно повреждено", - отмечается в сообщении.

Спасатели и украинские военные ликвидировали пожар, нет пострадавших среди мирных жителей.

"Украинская сторона СЦКК напоминает: в течение всего прошлого месяца, несмотря на "хлебное перемирие", вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли населенные пункты. При этом применяли не только стрелковое оружие, но и артиллерию", - отметили в пресс-центре.

Вследствие обстрелов один человек погиб, двое были ранены, повреждены десятки жилых и хозяйственных построек.

29 августа с 00:00 вступило в силу очередное школьное перемирие в Донбассе в связи с началом учебного года.

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