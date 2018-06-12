ГСЧС требует закрыть крупнейший детский лагерь "Молодая гвардия"

Фото: moloda-gvardiya.com.ua

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Спасатели обнаружили в лагере ряд нарушений пожарной безопасности и через суд требуют его закрыть

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В самом крупном государственном детском лагере "Молодая гвардия" спасатели ГСЧС нашли нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил замначальника Одесского областного управления ГСЧС Михаил Вовк, передает Думская.

Ведомство подало в админсуд с требованием закрыть лагерь.

Кроме "Молодой гвардии", служба также требует закрыть базы отдыха "Черноморка", "Мечта" и специализированный санаторий "Затока".

Проверка детских учреждений проводится с сентября 2017 года.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар: загорелось деревянное здание одного из корпусов, погибли трое детей. Следствие рассматривало четыре версии происшествия: поджог, разогретый предмет, возгорание от открытого огня или короткое замыкание.