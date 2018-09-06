Хасиды в Умани установили баннер "Умань любит Трампа": фото

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

commenthover

Баннер установили паломники-хасиды, которые празднуют в Умани Рош ха-Шана

Реклама

Реклама

В Умани Черкасской области установили огромный баннер "Умань любит Трампа". Об этом в Facebook сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он также опубликовал соответствующее фото.

По словам Долинского, баннер установили паломники-хасиды, которые празднуют в Умани Рош ха-Шана.

10 сентября хасиды празднуют Рош а-Шана, иудейский Новый год. Ежегодно паломники собираются в Умани, поскольку здесь похоронен основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава. Все евреи, исповедующие хасидизм, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если они встретят новый год Рош-га-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым для них.

США являются единственной страной, которая признала Иерусалим столицей Израиля. Это решение принял президент Дональд Трамп.