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15.06.2018, 07:00

Херсонская область планирует принять более 4 млн туристов - ОГА

Херсонская область планирует принять более 4 млн туристов - ОГА - Фото
Фото: facebook.com/khoda.gov.ua

В 2018 году Херсонская область заняла пятое место среди регионов Украины по объемам туристического сбора, отметили в облгосадминистрации

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Этим летом Херсонская область ожидает принять более четырех миллионов туристов. Об этом заявил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Андрей Балонь, сообщает Укринформ.

"В нынешнем курортном сезоне мы ожидаем принять не менее четырех миллионов туристов. Такие оптимистичные прогнозы делаем, учитывая постоянно растущий поток туристов, который прибывает в Херсонскую область", - сказал чиновник.

По его словам, в прошлом году область заняла пятое место среди регионов Украины по объемам туристического сбора, который составил 2,7 млн грн.

Он уточнил, что в этом году ожидается не меньше поступлений.

Баллон отметил, что с 15 июня в Херсонском аэропорту откроется международный рейс Херсон-Люблин авиакомпании Bravo airways, который будет осуществлять перелеты дважды в неделю.

В этом году в области продолжается капитальный ремонт дорог от Голой пристани в направлении Железного Порта, а также Геническа и Арабатской стрелки.

В Украине вырос спрос на аренду загородных домов. 

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Теги: туристы, Херсонская область, Андрей Балонь
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