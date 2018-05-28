Из Украины выехали более 30,5 тыс футбольных болельщиков - ГПСУ

Фото: УЕФА

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Участники и болельщики финала ЛЧ улетают из аэропортов по всей стране, а также уезжают через автомобильные пункты пропуска на западной границе

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Сотрудники Госпогранслужбы оформили выезд из Украины более 30,5 тыс участников и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как и прибытие, их оформление на выезд в основном проходит в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

Значительная часть болельщиков уехала через автомобильные пункты пропуска на западном участке границе на автобусах, автомобилях небольшими организованными группами.

27 мая президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Киев не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов и готов принять любое мерроприятие такого уровня.