Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.05.2018, 00:09

Избиение Найема: водитель получил права после ЧП - брат нардепа

Избиение Найема: водитель получил права после ЧП - брат нардепа - Фото
Фото: скриншот с видео

На момент инцидента Саитов был за рулем без водительских прав, по информации Маси Найема

Реклама
Реклама

Участник избиения народного депутата Мустафы Найема Ахмед-Абубакарович Саитов получил водительские права через 16 дней после инцидента. Об этом сообщил брат нардепа Маси Найем в Facebook.

"То есть на момент инцидента он не имел этих прав", - отметил Маси Найем.

По его словам, это "объясняет характер его дальнейших действий после нарушения правил дорожного движения".

Также он сообщил, что Саитов солгал в суде, когда сказал, что не привлекался к административной ответственности.

По его информации, в 2016 году он привлекался за езду без прав, когда ему еще не было 18 лет.

Шевченковский райсуд Киева ранее отказался помещать другого подозреваемого Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича под стражу и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест. 

30 апреля 2018 года на Бессарабской площади в Киеве группа мужчин избила Найема. По словам самого депутата, инциденту предшествовала его перепалка с нападавшими, которым он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле.

 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Мустафа Найем, избиение найема, саитов, маси найем
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ни одного фигуранта дела об избиении Найема не взяли под стражу
Проишествия Ни одного фигуранта дела об избиении Найема не взяли под стражу
Нападение на Найема: нардеп рассказал подробности второй драки
Проишествия Нападение на Найема: нардеп рассказал подробности второй драки
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 