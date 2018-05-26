Избиение Найема: водитель получил права после ЧП - брат нардепа

Фото: скриншот с видео

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На момент инцидента Саитов был за рулем без водительских прав, по информации Маси Найема

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Участник избиения народного депутата Мустафы Найема Ахмед-Абубакарович Саитов получил водительские права через 16 дней после инцидента. Об этом сообщил брат нардепа Маси Найем в Facebook.

"То есть на момент инцидента он не имел этих прав", - отметил Маси Найем.

По его словам, это "объясняет характер его дальнейших действий после нарушения правил дорожного движения".

Также он сообщил, что Саитов солгал в суде, когда сказал, что не привлекался к административной ответственности.

По его информации, в 2016 году он привлекался за езду без прав, когда ему еще не было 18 лет.

Шевченковский райсуд Киева ранее отказался помещать другого подозреваемого Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича под стражу и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.

30 апреля 2018 года на Бессарабской площади в Киеве группа мужчин избила Найема. По словам самого депутата, инциденту предшествовала его перепалка с нападавшими, которым он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле.