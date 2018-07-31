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31.07.2018, 12:46

Женщина родила двойню на Трассе здоровья в Одессе

Женщина родила двойню на Трассе здоровья в Одессе - Фото
Фото: Взгляд из Одессы

У отдыхающей беременной женщины начались схватки под открытым небом, помощь ей оказали прохожие и муниципальная полиция

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В понедельник, 30 июля, в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Об этом сообщает местное издание Думская

Согласно сообщению, у беременной женщины, которая после отдыха на пляже Отрада гуляла по Трассе здоровья, неожиданно начались схватки.

Помощь роженице оказали спортсмены, пробегающие рядом, и сотрудники Муниципальной стражи, которые дежурили возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.

В сюжете ТСН сказано, что, когда у женщины отошли воды, она решила отойти подальше от людей, так как считала, что сможет родить сама. Также говорится, что 10 лет назад у нее без помощи врачей родился первенец.

Отмечается, что к моменту приезда врачей скорой помощи появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики. Роды прошли успешно и без патологий.

Трасса здоровья, недалеко от пляжа Отрада на карте города:

В понедельник, 18 июня, в Париже в городской электриче RER женщина родила ребенка, которому в качестве подарка преподнесли бесплатный проезд на поездах до 25-ти лет.

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Теги: одесса, роддом, врачи, роды, двойня, роды на улице, трасса здоровья
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