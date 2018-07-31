Женщина родила двойню на Трассе здоровья в Одессе

Фото: Взгляд из Одессы

В сюжете ТСН сказано, что, когда у женщины отошли воды, она решила отойти подальше от людей, так как считала, что сможет родить сама. Также говорится, что 10 лет назад у нее без помощи врачей родился первенец.

Помощь роженице оказали спортсмены, пробегающие рядом, и сотрудники Муниципальной стражи, которые дежурили возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.

Согласно сообщению, у беременной женщины, которая после отдыха на пляже Отрада гуляла по Трассе здоровья, неожиданно начались схватки.

В понедельник, 30 июля, в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Об этом сообщает местное издание Думская .

Отмечается, что к моменту приезда врачей скорой помощи появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики. Роды прошли успешно и без патологий.

Трасса здоровья, недалеко от пляжа Отрада на карте города:

В понедельник, 18 июня, в Париже в городской электриче RER женщина родила ребенка, которому в качестве подарка преподнесли бесплатный проезд на поездах до 25-ти лет.