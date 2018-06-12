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12.06.2018, 09:56

Женщины Каталонии требуют разрешения купаться топлес

Женщины Каталонии требуют разрешения купаться топлес - Фото
Скриншот из видеозаписи

По результатам голосования, организованного местными властями Каталонии, 61% людей поддержали такое решение, против высказались 39%

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Женщины в селе ЛьАмеля-дал-Вальес у Барселоны проголосовали, чтобы им на местном уровне разрешили купаться топлесс в общественных бассейнах. Об этом сообщает Би-би-си.

По результатам голосования, организованного местными властями Каталонии, 61% людей поддержали такое решение, против высказались 39%. Решение большинства является юридически обязательным для женщин в возрасте 16 лет и выше, и 379 мужчинам.

Женщины настаивали провести опрос местных жителей после того, как летом прошлого года полиция появилась у одного из бассейнов и приказала двум женщинам надеть свои бикини.

Спасатель у бассейна сообщил об этом полиции.

Случай вызвал протест среди жителей села, которые поддерживают такое загорание: местные женщины и мужчины отправились к бассейну в бикини, на которых они нарисовали соски.

В этом селе живет 8 тыс жителей, оно расположено в 35 км к северу от Барселоны.

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Теги: топлес, женщины, Каталония
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