Жителей Львовской области предупредили: будут проверять документы

Фото: facebook.com/SBULviv

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Управление СБУ во Львовской области призывает местных жителей сохранять спокойствие в связи проведением антитеррористических учений

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Во Львовской области 20-22 июня Служба безопасности Украины будет проводить плановые антитеррористические тактико-специальные учения, которые запланированы в нескольких локациях Самборского района и других населенных пунктов области. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Львовской области в Facebook.

В СБУ отметили, что отработка силовиками учебных задач будет проходить в условиях приближенных к реальным, предусматривает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках учений на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

"Управление СБУ во Львовской области призывает местных жителей сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, - ред.). Подчеркиваем, что все эти действия будут проходить в рамках действующего законодательства", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 25 сентября в Винницкой области под видом антитеррористических учений проходила операция против диверсионных групп, большая часть их членов была задержана.