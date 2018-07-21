Жители США за год потратили на домашних животных почти $70 млрд

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Чаще всего американцы заводят дома пресноводных рыбок, кошек и собак

Реклама

Реклама

Жители США в 2017 году потратили на домашних животных 69,5 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные The Statista Portal.

Эта цифра на 4,2% больше, чем годом ранее. В свою очередь, по сравнению с 2015 годом расходы американцев на домашних животных увеличись на 15,4%, в сравнении с 2010 - на 43,8%.

Эксперты считают, что в этом году 2018 года жители США потратят на своих любимцев 72,1 млрд долл.

Также The Statista Portal представил количество домашних животных в Соединенных Штатах в 2017/2018 годах по видам (в миллионах).

Так, большая часть американцев предпочитает заводить пресноводных рыбок (139,3 млн), кошек (94,2 млн) и собак (89,7 млн). Менее всего заводят рептилий (9,4 млн) и лошадей (7,6 млн).

17 июля в здании Николаевского горсовета произошла драка между защитниками бездомных собак с одной стороны и директором коммунального предприятия Центр защиты животных Александром Голобродским, а также его сотрудниками – с другой.