Кабмин намерен усилить контроль скорости на дорогах

Фото: hm.npu.gov.ua

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Также правоохранители проведут "жесткие проверки автоперевозчиков"

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На следующее заседание Кабмина будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах. Об этом после сегодняшних смертельных ДТП заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба министерства.

Там рассказали, что сегодня под председательством Лавренюка состоялось оперативное совещание по ДТП, которые произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Лавренюк отметил, что аварии в Николаевской и Житомирской областях произошли с участием переоборудованных маршрутных автобусов, а также крупногабаритного транспорта.

Среди главных причин ДТП, по его словам, - несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости. Поэтому чиновники задались вопросом о контроле скорости на украинских дорогах.

Кроме соответствующего проекта постановления правоохранители проведут "жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей".

Замминистра отметил, что особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам.

Сегодня произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек.

В Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с 4-летним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована.

Также сегодня, около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек госпитализированы.