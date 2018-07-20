Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 18:43

Кабмин намерен усилить контроль скорости на дорогах

Кабмин намерен усилить контроль скорости на дорогах - Фото
Фото: hm.npu.gov.ua

Также правоохранители проведут "жесткие проверки автоперевозчиков"

Реклама
Реклама

На следующее заседание Кабмина будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах. Об этом после сегодняшних смертельных ДТП заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба министерства.

Там рассказали, что сегодня под председательством Лавренюка состоялось оперативное совещание по ДТП, которые произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Лавренюк отметил, что аварии в Николаевской и Житомирской областях произошли с участием переоборудованных маршрутных автобусов, а также крупногабаритного транспорта.

Среди главных причин ДТП, по его словам, - несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости. Поэтому чиновники задались вопросом о контроле скорости на украинских дорогах.

Кроме соответствующего проекта постановления правоохранители проведут "жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей".

Замминистра отметил, что особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам.

Сегодня произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек.

В Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с 4-летним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована. 

Также сегодня, около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек госпитализированы.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, Юрий Лавренюк, мининфраструктуры, контроль, скорость
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
О запрете желтого сигнала светофора речь не идет - Лавренюк
Транспорт О запрете желтого сигнала светофора речь не идет - Лавренюк
В Украине могут отменить желтый свет светофора
Транспорт В Украине могут отменить желтый свет светофора
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 