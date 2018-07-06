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06.07.2018, 12:16

Как правильно есть фрукты и овощи: советы Ульяны Супрун

Как правильно есть фрукты и овощи: советы Ульяны Супрун - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ешьте овощи и фрукты, однако помните, что вкусная и здоровая пища нужна нашему организму всегда, отметила и. о. министра здравоохранения

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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует не переедать фрукты и овощи летом. Об этом она написала у себя в Facebook.

По ее словам, есть овощи и фрукты - это вкусно и очень необходимо .

"Ешьте овощи и фрукты на здоровье, однако помните, что вкусная и здоровая пища нужна нашему организму всегда, а не только летом", - уточнила Супрун.

Она добавила, что провитамин А можно запасти на 3-5 месяцев. "Он в оранжевых и красных овощах таких, как морковь и помидоры. Для того, чтобы полезные вещества из моркови или помидоров усваивались, эти овощи следует есть с жирами (растительным маслом, например, - ред.)", - сказала Супрун.

И. о. министра здравоохранения  предупредила, что поедание винограда, который содержит резвератрол (биологически соединение, полезен для работы сердца, мозга и сосудов) не обеспечит годовой запас этого соединения. "Резвератрол организма надо получать весь год, а источник - красные и синие фрукты", - уточнила она.

Супрун добавила, что норма употребления фруктов и овощей у каждого своя. "Для того, чтобы понять вы всего съели достаточно, формула - чувствуйте насыщение, но не тяжесть", - отметила она.

Супрун развеяла мифы, что спина болит преимущественно у пожилых людей, спортсменов и тех, кто много тренируется или имеет проблемы с осанкой.

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Теги: Уляна Супрун, фрукты, овощи
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