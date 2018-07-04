Как украинцам побороть стресс: Ульяна Супрун дала советы

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Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время, выбирать любую форму активности, отметила и. о. министра здравоохранения

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Жителей больших городов чаще испытывают стресс, поэтому необходимо научиться его контролировать. Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, исследования показывают, что у них на 21% выше риск появления тревожных расстройств и на 39% - расстройств настроения, чем у жителей сельской местности.

Супрун уточнила, что симптомы тревожности - это плохое настроение, нарушение сна, повышенная чувствительность к шуму или периодическое ускорение дыхания и сердцебиения.

"Лучший способ бороться с тревожностью - подобрать свои действенные лайфхак. Прежде всего, следует понимать, что испытывать тревогу время от времени - это нормально. Часто - это защитная реакция организма на опасные ситуации и нарушения зоны комфорта", - считает Супрун.

Она предупредила, что из-за постоянного ощущения тревожности повышается уровень гормона стресса кортизола и артериальное давление, что со временем может увеличить риски появления болезней сердца, развития инсульта и болезней почек.

"Поэтому очень важно уметь противостоять этому состоянию и научиться его контролировать. Наиболее мощным оружием для контроля чувства тревоги - простые физические упражнения. Выбирайте любую активность, которая вам по душе, например, бег или велопрогулки, и сделайте ее регулярной частью вашей жизни", - сказала Супрун.

И. о. министра здравоохранения советует отказаться от кофеина и лекарственных средств и веществ, которые могут вызвать развитие симптомов тревожности.

"Изучайте техники глубокого дыхания, медитации и улучшения осознанности, а также практики, которые позволяют снизить тонус мышц и усилить ощущение покоя. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что если чувство тревоги длится более шести месяцев, то нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Для того, чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, нужно не забывать пить достаточно воды и отдыхать в прохладе.