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Боты:
29.05.2018, 12:28

Как "воскресить" вымершего белого носорога: ученые нашли способ

Как "воскресить" вымершего белого носорога: ученые нашли способ - Фото
Белый носорог (фото - pixabay.com)

ДНК из клеточных линий северных белых носорогов может быть использована для клонирования практически исчезнувших животных, считают биологи

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Практически исчезнувших северных белых носорогов можно попытаться "воскресить" с помощью клонирования. К такому выводу пришли биологи из США, Чехии и Великобритании, сообщает научный портал N+1.

В зоопарке американского Сан-Диего, где до 2015 года жили белые носороги, за три десятка лет собрали ткани восьми неродственных особей. Из них ученые получили 12 клеточных линий фибробластов (клеток соединительной ткани), которые сейчас заморожены и могут быть использованы для клонирования животных.

Генетики из США, Чехии и Великобритании изучили ДНК из девяти клеточных линий северных белых носорогов и сравнили полученный результат с данными анализа ДНК четырех южных белых носорогов. Выяснилось, что гетерозиготность (один из маркеров генетического разнообразия популяции) северного подвида немного даже превышала аналогичный показатель южного.

Также отмечается, что генетическое разнообразие обоих подвидов было выше, чем у других видов, находящихся под угрозой вымирания, например, сумчатых дьяволов и борнеоских орангутанов.

В марте 2018 года в кенийском заповеднике умер последний в мире самец редкого северного белого носорога по кличке Судан. На сегодня в живых остаются только две самки, поэтому никаких шансов на естественное выживание вида нет.

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Теги: дикие животные, вымирающие виды, белый носорог, клонирование
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