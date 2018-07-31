Канада вводит биометрику для украинцев: виза подорожает

С сегодняшнего дня, 31 июля, Канада начала собирать биометрические данные у украинцев для получения виз. Об этом сообщает Укринформ.
Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у тех, кто получает туристическую визу, разрешение на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде.
Биометрические данные будут собирать раз на 10 лет, независимо от того, на какой период выдается виза.
Канадские визы подорожают на треть - около 190 канадских долларов вместо 140. В Канаде отмечают, что новые правила вводят не только для Украины, а для всех стран, у которых нет безвизового режима с Канадой.
С середины июня 2017 года безвизовым режимом со странами Европейского Союза воспользовались уже более миллиона украинцев.