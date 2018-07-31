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31.07.2018, 10:55

Канада вводит биометрику для украинцев: виза подорожает

Канада вводит биометрику для украинцев: виза подорожает - Фото
Скриншот видео

Для получения визы или любого разрешения на въезд в Канаду украинцам нужно будет сдавать отпечатки пальцев

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С сегодняшнего дня, 31 июля, Канада начала собирать биометрические данные у украинцев для получения виз. Об этом сообщает Укринформ

Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у тех, кто получает туристическую визу, разрешение на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде. 

Биометрические данные будут собирать раз на 10 лет, независимо от того, на какой период выдается виза. 

Канадские визы подорожают на треть - около 190 канадских долларов вместо 140. В Канаде отмечают, что новые правила вводят не только для Украины, а для всех стран, у которых нет безвизового режима с Канадой. 

С середины июня 2017 года безвизовым режимом со странами Европейского Союза воспользовались уже более миллиона украинцев. 

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Теги: Украина, канада, виза, биометрические данные
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