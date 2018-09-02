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02.09.2018, 19:53

Киев в списке самых привлекательных городов мира для фотографов

Киев в списке самых привлекательных городов мира для фотографов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Рейтинг составлен на базе изображений с городами, которые публикуются в интернете

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Столица Украины Киев вошла в рейтинг городов мира, которые чаще всего являются объектом внимания фотографов, публикующих свои работы в интернете. Как пишет Travel pulse, рейтинг составлен на базе изображений популярного ресурса Dreamstime.

Так, Киев занял 15 место в списке. "Среди всех городов Европы, Киев - еще одна популярная остановка для фотографов", - отмечает издание.

Также сказано, что река Днепр и привлекательность архитектуры "делают украинскую столицу уникальным объектом" для фотографов.

Первое место в списке занял Нью-Йорк (США), второе - Москва (РФ), третье - Лондон (Великобритания).

В рейтинг также вошли Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур. 

14 августа сообщалось, что 23-летняя украинка Ирина Громоцкая вошла в десятку лучших молодых фотографов конкурса Rising Stars of Photography-2018 (Восходящие звезды фотографии), по версии компании Adobe.

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Теги: рейтинг, киев, фотографы, привлекательность киева
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